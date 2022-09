O primeiro-ministro, Xavier Bettel, vai ao Parlamento apresentar o acordo ainda esta tarde.

Crise energética

Acordo da tripartida foi assinado esta quarta-feira

Agora é oficial. O acordo tripartido entre o governo, patrões e sindicatos foi assinado ao início desta tarde, após aprovação na semana passada.

Tanto o primeiro-ministro, Xavier Bettel, como os representantes da UEL, a OGBL, a CGFP e a LCGB, assinaram o documento na presença dos vice-primeiro-ministros, Paulette Lenert e François Bausch.

Ainda esta tarde, o primeiro-ministro irá ao Parlamento apresentar o acordo e cada partido vai ter a oportunidade de dar a sua opinião.

François Bausch: "Somos como drogados energéticos" Segundo Bausch, o importante por agora é "aliviar os cidadãos e evitar uma recessão iminente".

As medidas acordadas visam proteger o poder de compra dos residentes no Grão-Ducado, mas também ajudar as empresas confrontadas com o aumento dos preços da energia. Mantém-se a indexação dos salários, apenas para o próximo ano, a limitação do preço do gás até 15% do preço atual, e um desconto de 15 cêntimos por litro no gasóleo de aquecimento.

O preço da eletricidade não vai subir e o IVA será reduzido em um ponto percentual em todas as taxas. Já o salário mínimo social vai aumentar a partir de 1 de janeiro de 2023.

O pacote de medidas de apoio às famílias e empresas deverá ter um impacto de 1,2 mil milhões de euros nos cofres públicos.

