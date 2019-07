Já é possível fazer a viagem de carro do Luxemburgo para Portugal, e vice-versa, sem parar nas portagens.

ACL tem dispositivo digital de pagamento de portagens em Portugal

Susy TEIXEIRA MARTINS

O Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL) ampliou o seu serviço “Bip & Go” a Portugal, segundo apurou a Rádio Latina.

O identificador de carro do ACL cobria até agora todo o território francês e espanhol, mas a partir desta sexta-feira também funciona para pagamento das portagens de Portugal, como sublinhou à Rádio Latina o responsável do ACL, Cédric Hass.

O “Bip & Go” é um dispositivo eletrónico, tipo Via Verde em Portugal, que permite pagar portagens sem ter de parar. Basta colocar o identificador no pára-brisas do veículo e o valor das portagens é debitado no fim do mês da conta bancária do cliente.

As pessoas interessadas que ainda não dispõem do “Bip & Go” para França e Espanha, podem fazer o pedido de adesão e adquirir o identificador, a partir desta sexta-feira nas instalações do ACL, em Bertrange.

Os que já são clientes e que têm o identificador “Bip & Go” devem dirigir-se a uma das agências da Sociedade das Autoestradas do Norte e Este de França (SANEF), empresa que propõe o serviço.

Note-se que o dispositivo “Bip & Go” não abrange o pagamento das ex-