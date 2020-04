O Ministério da Mobilidade e Obras Públicas insiste em manter aberto os centros de inspeção, quando se sabe que funcionários e proprietários trocam documentos, de assento e volante, por exemplo.

ACL e ULC propõem alargamento de validade de certificado de inspeção automóvel

Henrique DE BURGO O Ministério da Mobilidade e Obras Públicas insiste em manter aberto os centros de inspeção, quando se sabe que funcionários e proprietários trocam documentos, de assento e volante, por exemplo.

A União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) e o Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL) propõem o alargamento do prazo de validade do certificado de inspeção automóvel em mais seis meses.

Esta posição surge na sequência do comunicado divulgado ontem pelo Ministério da Mobilidade e Obras Públicas, dando conta de adaptação de medidas de contenção, associadas ao coronavírus, mantendo aberto os centros de controlo técnico automóvel do país (Sandweiler, Esch-sur-Alzette, Livange, Wilwerwiltz e Bissen).

Centros de inspeção automóvel adaptam medidas de contenção Se o técnico de inspeção manobrar o veículo de um cliente, deverá usar uma capa de assento.

A ULC refere em comunicado estar "surpreso" com a decisão tomada pelo ministério e defende "medidas excecionais" para "situações excecionais".

Como forma de evitar a propagação do coronavírus entre os funcionários e os proprietários, o organismo de defesa dos consumidores propõe a prorrogação do prazo de validade do certificado de inspeção automóvel em mais seis meses e o envio aos proprietários de um certificado que autoriza esse alargamento, permitindo também a condução no estrangeiro.

Esta prorrogação é ainda defendida pelo Automóvel Clube do Luxemburgo, como forma de aliviar a sobrecarga dos centros de controlo técnico, uma medida já tomada por outros países.

Foto:Guy Jallay

Recorde-se que o Ministério da Mobilidade e Obras Públicas decidiu ontem que todos os centros de controlo técnico devem aceitar apenas os veículos com o certificado de inspeção a expirar no prazo de duas semanas ou veículos sem certificado válido de inspeção.

O contacto com os clientes deve ser "reduzido ao mínimo", as salas de espera não podem ter mais do que cinco pessoas e "a distância mínima de dois metros deve ser respeitada", refere o Ministério da Mobilidade.

Os técnicos de inspeção devem proteger-se com luvas descartáveis ou com um produto desinfetante e usar máscaras respiratórias. Além disso, se o inspetor manobrar o veículo de um cliente deverá usar uma capa de assento.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.