Acidentes provocam dois feridos na sexta-feira à noite

Redação Dois acidentes obrigaram à intervenção das autoridades.

Duas pessoas ficaram feridas em acidentes na sexta-feira à noite, de acordo com o CDGIS. Cerca das 18h45, um motociclista caiu na CR174 entre Differdingen e Hussigny. Para além dos serviços de emergência de Esch, o médico de emergência do SAMU também esteve no local para tratar do condutor que ficou ferido.

Quase ao mesmo tempo, às 18h47, os serviços de salvamento de Larochette tiveram de ser chamados porque um carro bateu numa árvore na N14 entre Larochette e Medernach. Também neste acidente, uma pessoa foi ferida.

