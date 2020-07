Acidentes nas estradas matam 22 pessoas no Luxemburgo

A primeira fase de despistagem em larga escala da covid-19 chegou ao fim esta segunda-feira no Grão-Ducado. Um fim anunciado por comunicado pelo ministério da Saúde, o ministério do Ensino Superior e da Investigação e do Instituto da Saúde do Luxemburgo (LIH). Por dia, chegaram a ser feitos até 16.000 testes.