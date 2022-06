Sinistros provocaram 12.787 vítimas. Cerca de 2,5% desse total, ou seja, 324, são vítimas mortais.

Acidentes nas estradas fizeram mais de 300 mortos na última década

No espaço de uma década, mais de 300 pessoas perderam a vida em acidentes de viação nas estradas luxemburguesas.

O Instituto Nacional de Estatísticas (STATEC) compilou os dados sobre a última década, de 2011 a 2020, concluindo que, nesse período, as estradas nacionais foram palco de 9.423 acidentes, que provocaram, entre mortos e feridos, 12.787 vítimas. Cerca de 2,5% desse total, ou seja, 324, são vítimas mortais.

Segundo a análise do gabinete de estatísticas, entre 1991 e 2004, o número de acidentes baixou praticamente de forma contínua, passando de 1.129 para 716. Depois, voltou a aumentar, flutuando entre os 900 e os 1000 por ano entre 2011 e 2019.

O ano de 2020 registou um número particularmente baixo de acidentes – com 771 – face à redução da circulação causada pela pandemia da covid-19.Em relação ao tipo de sinistro, em 2020, metade dos acidentes aconteceu na sequência de um choque entre dois ou mais veículos (385), seguindo-se os acidentes com peões (120) e depois aqueles implicando um obstáculo fixo (104).

As colisões com árvores representaram entre 7 e 10% do total de acidentes. Estas estatísticas mantiveram-se praticamente inalteradas nos últimos 10 anos.Se considerarmos apenas os acidentes mortais, houve uma forte descida do número de desastres fatais no seguimento de uma colisão com uma árvore.

A proporção de mortes nestas circunstâncias passou de 33%, em 2011, para 13%, em 2020.Os jovens dos 18 aos 24 anos de idade continuam a ser os utentes mais vulneráveis das estradas grã-ducais.

