Acidentes fizeram 35 mortos nas estradas nacionais em 2018

Mais 11 do que no ano anterior.

Trinta e cinco pessoas morreram no ano passado na sequência de acidentes de viação nas estradas luxemburguesas. O número, que já tinha sido avançado ontem pelo jornal L'Essentiel, é também dado como certo pela RTL. O número está em alta face a 2017, ano em que 24 pessoas perderam a vida em desastres rodoviários no grão-ducado.

De acordo com a rádio luxemburguesa, que cita o ministro dos Transportes, François Bausch, algumas das 35 mortes ocorridas nas estradas nacionais terão resultado de suicídios ou de indisposições ao volante.

No entanto, as causas na origem dos sinistros só deverão ser esclarecidas no relatório anual sobre a sinistralidade rodoviária. Documento que o ministro deverá divulgar dentro de alguns meses.

Diana Alves