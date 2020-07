Num fim de semana difícil nas estradas da região, duas colisões feriram todos os ocupantes das viaturas envolvidas.

Acidentes em Leudelange fazem sete feridos

Num fim de semana difícil nas estradas da região, duas colisões feriram todos os ocupantes das viaturas envolvidas.

Num fim de semana particularmente conturbado nas estadas de Leudelange, dois acidentes resultaram em sete feridos.

De acordo com o boletim das autoridades luxemburguesas, nenhum dos envolvidos ficou com ferimentos considerados graves. Foram assistidos no local pelos serviços de primeiros socorros luxemburgueses.

Mais aparatosa, a primeira colisão aconteceu na rue León Laval. Foram necessárias três ambulâncias para prestar assistência às vítimas.

O segundo acidente ocorreu durante a noite de sábado para domingo, um pouco mais longe na mesma comuna. Dois carros estiveram envolvidos ao nível da rue d'Esch por volta da 1:00 da manhã.

