Acidentes de viação provocaram 26 mortos no Luxemburgo em 2020

Henrique DE BURGO Em 2020 houve 26 vítimas mortais a lamentar nas estradas luxemburguesas. Comparando com 2019, houve mais quatro vítimas mortais no ano passado, revela o ministro dos Transportes, François Bausch, citado pelo Luxembourg Times.

No entanto, tendo em conta os últimos sete anos, os números mostram uma queda no número de mortes nas estradas do país, diminuindo de forma progressiva desde 2013, ano em que se registaram 43 vítimas mortais. Pior ainda, foi o ano 2000, quando 76 pessoas perderam a vida em acidentes de viação.

Sobre os dados de 2020, François Bausch refere que os números não podem ser atribuídos apenas às medidas de bloqueio de circulação durante a pandemia, já que "o volume de tráfego não diminuiu muito, exceto entre final de março e final de abril".

O verão e o outono são tradicionalmente as épocas em que ocorrem acidentes mais graves. Segundo o ministro, no final do ano, os baixos níveis de visibilidade nas estradas contribuíram para o aumento da sinistralidade e, por isso, as restrições de circulação ligadas à covid-19 não tiveram um impacto significativo nas estatísticas.

François Bausch revelou ainda que pretende instalar, a longo prazo, radares em todos os principais túneis do país e pede também às comunas uma maior proteção dos ciclistas, através da construção de mais ciclovias.



