Acidentes de viação provocam duas vítimas mortais esta terça-feira

Diana ALVES Duas pessoas perderam a vida esta terça-feira, na sequência de dois acidentes de viação, informou a polícia grã-ducal.

O primeiro aconteceu por volta das 6h30 da manhã, na rue de Luxembourg, em Leudelange, perto do acesso à A4. Em causa esteve uma colisão frontal entre um ligeiro e uma mota. O motociclista ficou em estado crítico, acabando por falecer horas depois já no hospital.

No comunicado enviado às redações a polícia indica que o condutor do ligeiro ficou em estado de choque, tendo sofrido ferimentos ligeiros. As autoridades lançaram entretanto um apelo a testemunhas para que as circunstâncias exatas deste acidente sejam esclarecidas. Qualquer informação sobre a colisão deve ser transmitida à unidade da polícia de Esch-sur-Alzette, através do número de telefone 244 501 000 ou do e-mail police.esch@police.etat.lu.

Cerca de duas horas após este acidente, a CR122, entre Rodenbourg e Gonderange, foi também palco de um desastre mortal. Por razões ainda por apurar, uma condutora que circulava em direção a Rodenbourg despistou-se e embateu frontalmente contra um camião que vinha em sentido contrário.

O forte impacto fez com que o ligeiro fosse projetado para fora da estrada. A automobilista, de 63 anos, oriunda de Gonderange, não sobreviveu ao choque. O camionista saiu ileso do acidente. Também este acidente está a ser investigado pelas autoridades.

