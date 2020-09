Os acidentes de viação ocorridos nas estradas luxemburguesas, em 2019, provocaram mais de 1.300 vítimas, incluindo mortos e feridos.

Acidentes de viação fizeram mais de 1.300 vítimas no ano passado

Diana ALVES Os acidentes de viação ocorridos nas estradas luxemburguesas, em 2019, provocaram mais de 1.300 vítimas, incluindo mortos e feridos.

O dado aparece esta quinta-feira numa nova publicação do Instituto Nacional de Estatística luxemburguês (Statec), que compila todo o tipo de números sobre o país. "Luxembourg en chiffres 2020" ("Luxemburgo em números 2020", na tradução portuguesa), publicado anualmente, tem 64 páginas e os dados aparecem ilustrados com infografias e gráficos.

Na secção sobre a sinistralidade, o documento revela que foram registados 988 sinistros em 2019 – mais 41 do que no ano anterior – que fizeram 1.318 vítimas. Desse total 22 pessoas perderam a vida. As 1.296 vítimas dizem respeito a feridos, sendo que 248 ficaram em estado grave.

Luxemburgo. Motociclistas continuam a estar proibidos de conduzir entre o trânsito Para François Bausch, Ministro da Mobilidade, não há necessidade de introduzir esta prática "por razões de segurança rodoviária".

Olhando ainda para as vítimas mortais, os números do Statec revelam que o número registado em 2019 (22) é o mais baixo desde 1980, ano em que cerca de uma centena de pessoas perdeu a vida na sequência de acidentes de viação. Os dados mostram também que a maior parte das vítimas mortais é do sexo masculino.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.