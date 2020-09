A última madrugada ficou marcada por vários acidentes de viação nas estradas luxemburguesas. O mais violento aconteceu na rotunda de Raemerich em Esch-sur-Alzette.

Acidente violento em Esch faz dois feridos

Sem especificar os contornos do acidente, os serviços de emergência luxemburgueses limitam-se a dar conta de dois feridos na sequência de um embate contra uma árvore, na rotunda de Raemerich em Esch-sur-Alzette. Aparatoso, o incidente aconteceu pouco antes da meia-noite.

Duas horas mais tarde, um despiste semelhante acabou por deixar ferimentos num dos ocupantes da viatura que acabou paralisada na N21 em Niederfeulen, a caminho de Mertzig.

Com forte presença nas estradas, as brigadas da polícia grã-ducal procedeu a vários controlos de álcool, entre as 20h30 de domingo as 12h30 deste sábado. Num total de 516 condutores testados, 18 acusaram uma taxa demasiado elevada de álcool no sangue. Destes, oito ficaram sem carta de condução.

