Acidente provoca três vítimas mortais na Cidade do Luxemburgo

Henrique DE BURGO Uma vas vítimas é um peão que estava no passeio na altura em que os dois carros colidiram.

Três pessoas morreram esta segunda-feira de manhã (pouco depois das 10h), na sequência de um grave acidente na rue de Neudorf, na Cidade do Luxemburgo.

Segundo a RTL, um veículo ligeiro embateu violentamente na traseira de outro carro ligeiro, durante uma ultrapassagem a um autocarro que estava parado num ponto de recolha de passageiros.

Depois do choque, o veículo que embateu na traseira do outro carro colidiu ainda contra a fachada de uma casa, tendo capotado a seguir. Os dois ocupantes daa viatura acabaram por morrer, assim como um peão que circulava no passeio.

O condutor do veículo que sofreu o embate ficou ferido e foi transportado para o hospital.



