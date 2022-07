O acidente aconteceu na noite de sábado para domingo e envolveu um veículo.

Acidente no túnel de Micheville faz sete feridos

As circunstâncias do acidente ainda não são claras, mas as consequências são bastante graves. Durante a noite de sábado para domingo, os bombeiros foram chamados ao túnel de Micheville devido a um acidente de viação que deixou sete pessoas feridas.

O acidente ocorreu pouco antes da meia-noite e meia da noite na rotunda do túnel de Micheville, perto da fronteira entre o Luxemburgo e a França. O acidente envolveu apenas um veículo.

No seu relatório desta manhã de domingo, a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) não deu qualquer informação sobre a gravidade dos ferimentos dos passageiros do veículo.

Estiveram no local várias ambulâncias de Esch-sur-Alzette, Pétange, Schifflange e Cidade do Luxemburgo, assim como o Serviço de Ajuda Médica Urgente (SAMU) da capital e os bombeiros de Sanem-Differdange e Mondercange.

