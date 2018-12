Um acidente de viação na N12 fez um morto e três feridos graves. A vítima mortal é a condutora. Tinha apenas 20 anos.

Acidente na N12 faz um morto e três feridos graves

Um acidente de viação na N12 fez um morto e três feridos graves. A vítima mortal é a condutora. Tinha apenas 20 anos.

De acordo com a polícia, o acidente aconteceu por volta das 22:45, na N12, entre Troisvierges e Drinklange. O veículo com quatro ocupantes despistou-se numa curva, acabando por colidir frontalmente com uma árvore. O choque provocou a morte da condutora, ainda no local do sinistro, e ferimentos graves nos restantes passageiros.

As autoridades estão agora a investigar as causas do acidente e lançam um apelo a testemunhas. Segundo a polícia, um morador da zona terá sentido o estrondo, tenho na altura visto uma outra viatura, que partiu em direção a Drinklange.

A polícia suspeita por isso que esse automobilista, que conduzia um “carro pequeno de cor clara”, possa ter informações úteis sobre o acidente. Qualquer informação sobre o caso deve ser transmitida às autoridades, através do número de telefone 113.