Acidente na N12 causa um morto

Chega ao local da entrevista a conversar em inglês com um casal de meia idade. “Não, não estou já a fazer campanha para as europeias – são norte-americanos, estavam perdidos e trouxe-os comigo porque vinham na mesma direção”, explica. Sven Clement, presidente do Partido Pirata, é várias vezes saudado ao longo da entrevista, mesmo à distância. E fala com entusiasmo da histórica conquista de dois lugares na Câmara dos Deputados onde planeia deixar marcas.