Acidente na A6 faz dois mortos

O acidente aconteceu pouco depois das 19:00.

Duas pessoas morreram esta segunda-feira na sequência de um acidente de viação na A6, perto da saída para Strassen.

Em causa esteve um choque em cadeia que envolveu três camiões e dois veículos ligeiros.

De acordo com a polícia, o acidente aconteceu pouco depois das 19:00. Ao que tudo indica, um outro sinistro ocorrido antes, em Bertrange, causou longas filas de trânsito na A6. Ao chegar àquele troço da autoestrada, um dos camionistas implicados não conseguiu travar a tempo, colidindo com outros dois camiões e dois automóveis presos no engarrafamento.

As vítimas mortais são os condutores dos ligeiros. Segundo as autoridades, ambos perderam a vida ainda no local do acidente.

