Acidente interrompe circulação de comboios na linha 10

Comboios entre o Luxemburgo e Dommeldange foram substituídos por autocarros até às 18:00.

Um acidente de trabalho com um operário que sofreu queda de uma altura próxima de quatro metros, na saída norte do túnel Rocade de Bonnevoie, levou à interrupção da circulação ferroviária nas linhas 10 (Luxemburgo-Troisvierges) e 30 (Luxemburgo-Wasserbilig).

Segundo informação dos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL), embora a circulação tenha chegado a ser restabelecida, "a disponibilização do local do acidente para que se realizasse o inquérito da Inspeção do Trabalho e das Minas implicou que os comboios entre o Luxemburgo e Dommeldange fossem substituídos por autocarros, das 14:00 às 18:00, na linha 10".



No que diz respeito à linha 30, "os comboios de e para Wasserbilig foram desviados via Syren". Quanto aos passageiros com destino a Cents, "foram informados de que deveriam recorrer aos autocarros AVL".

A CFL admite ainda que "outros atrasos e supressões possam acontecer até ao final do dia".







