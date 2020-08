O trânsito esteve cortado, nos dois sentidos, durante duas horas. Em estado grave, a vítima foi transportada de helicóptero para o hospital de Nancy.

Acidente grave na A31, deixar motard entre a vida e a morte

Um motociclista embateu numa das barreiras de choque na A31, em Kafen, este sábado de manhã por volta das 9 da manhã, pouco antes da fronteira com o Luxemburgo.

O homem que ficou com ferimentos graves, está em estado considerado muito grave e, de acordo com a RTL, está mesmo entre a vida e a morte.

O violento acidente obrigou mesmo ao corte do trânsito, nos dois sentidos, entre Thionville - Luxemburgo. O Republicain Lorrain acrescenta que o homem, gravemente ferido, tinha sofrido uma paragem cardíaca, mas que os bombeiros conseguiram reanimá-lo no local. Um helicóptero Samu-Lorraine aterrou então na auto-estrada, no outro sentido, para transportar o motard para o hospital central de Nancy.

O seu prognóstico vital está comprometido. Este acidente e o encerramento da auto-estrada A31 levaram a engarrafamentos. Às 11 da manhã, a auto-estrada estava ainda muito congestionada em ambos os sentidos.

