Acidente "grave" fecha a N12

Pelo menos uma pessoa ficou ferida com gravidade.

A circulação de trânsito foi interrompida na N12, entre Stockem e Antoniushaff. De acordo com as informações iniciais, um carro terá colidido com uma àrvore pouco depois da 13h deste sábado.

O acidente provocou, pelo menos, um ferido grave. No terreno, as autoridades confirmam que os serviços de emergência foram acionados de imediato. Até nova ordem a estrada está cortada.

A RTL assegura que um helicóptero de resgate foi chamado ao local para transportar para o hospital o ferido que inspira mais cuidados.