Dois helicópteros de resgate foram chamados ao local.

Acidente grave em Lentzweiler

Ainda não são conhecidas nem as causas do grave acidente de viação que ocorreu esta tarde no norte do país.

Pelos menos quatro pessoas ficaram feridas, entre elas duas crianças. A gravidade dos ferimentos ainda não foi divulgada. Sabe-se apenas que as quatro pessoas foram transportadas de urgência para o hospital.

Dois helicópteros de resgate foram acionados e segundo ao L'Essentiel já estão no local para socorrer as vítimas.

O acidente aconteceu depois do meio-dia em Lentzweiler.