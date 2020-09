O homem de 67 anos, colidiu com um veículo numa curva na estrada entre Lultzhausen e Esch/Sauer. Outro motociclista envolvido no choque ficou gravemente ferido.

Acidente fatal para motociclista numa curva da N27 para Esch

Redação

O motociclista estaria a viajar com mais dois amigos, também eles de mota na estrada N27 do Luxemburgo.

Pelas 16h45 da tarde deste sábado, o homem de 67 anos, residente na Holanda, entrou numa curva à direita na estrada entre Lultzhausen e Esch/Sauer quando tudo aconteceu.

Um veículo aproximava-se na mesma altura em que o motociclista fazia a curva e a colisão foi inevitável. O homem de 67 anos acabou por não sobreviver ao acidente.

Outro ferido com gravidade

Com ele viajavam outros dois motociclistas que também estiveram envolvidos no acidente, tendo caído das suas motas e um deles ficou ferido com gravidade. segundo noticia o Wort.

O motorista do veículo ficou igualmente ferido, embora não seja nada de grave. A polícia está a investigar as causas deste acidente.

De acordo com as estatísticas da LW, o homem de 67 anos é a 20ª vítima mortal nas estradas do Grão-Ducado este ano.



