A vítima de 38 anos teve morte imediata. O Ministério Público abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do incidente que paralisou a fábrica de Colmar-Berg na manhã desta segunda-feira.

Acidente fatal na Goodyear. Vítima tinha nacionalidade francesa

Tinha nacionalidade francesa, o homem de 38 anos que morreu num acidente de trabalho na fábrica da Goodyear, em Colmar-Berg. A informação foi avançada pelo Le Républicain Lorrain. De acordo com o diário da região francesa, a vítima, cuja identidade não foi revelada, residia no país de origem e trabalhava no Grão-Ducado.

Teve morte imediata. Tudo aconteceu por volta das 4h30 da manhã quando, por uma razão ainda indeterminada, o operário teve um acidente com a empilhadora que manobrava. As equipas de emergência ainda estiveram nas instalações da fábrica, mas acabaram por declarar o óbito do operário no local.

Entretanto, o o Ministério Público ordenou a abertura de um inquérito para investigar o sucedido. A investigação está nas mãos da Polícia Judiciária francesa. No seguimento, do incidente que teve um desfecho fatal, também a Inspeção do Trabalho visitou a fábrica que fica na zona lesta de país.

Pouco depois do acidente, o Chefe de Comunicação da Goodyear Luxembourg, Alexander Verstappen veio lamentar o sucedido e expressar as suas condolências à família e aos amigos da vítima mortal.

