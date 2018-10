Acidente esta manhã na A4 provoca um morto

O partido déi Gréng (Os Verdes) propõe a inscrição automática dos não-luxemburgueses nos cadernos eleitorais para as autárquicas. A medida faz parte do programa eleitoral dos ecologistas. Ouça as principais propostas do partido por Félix Braz, ministro da Justiça e cabeça de lista do déi Gréng no Sul, em entrevista à Rádio Latina.