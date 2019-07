Os dois motoristas estão entre as vítimas.

Acidente entre elétrico e autocarro em Kirchberg causa cinco feridos

Uma colisão entre um elétrico e um autocarro fez cinco feridos, esta manhã em Kirchberg

Por razões ainda por apurar, os dois veículos colidiram no cruzamento entre a avenida J.F. Kennedy e a rua Alphonse Weicker, por volta das 09:30.

“A colisão entre os dois veículos foi de tal forma violenta que o autocarro, com o motorista e um passageiro a bordo, se despistou e embateu com uma moto, que ali estava estacionada, e com uma árvore”, afirmou a diretora regional adjunta da polícia na cidade do Luxemburgo, Myriam Meyer.

No interior do elétrico, que também descarrilou, estavam 30 a 50 pessoas, segundo a mesma fonte.

Os dois motoristas, o do elétrico e o do autocarro, estão entre os cinco feridos do acidente.

Além disso, um passageiro do elétrico sofreu ferimentos considerados “mais graves”.