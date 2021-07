O Serviço de Bombeiros e Salvamento do Luxemburgo comunicou que esta sexta-feira à noite ocorreram dois acidentes de trânsito. Ambos deixaram uma pessoa ferida.

Dois acidentes rodoviários deixam dois feridos durante a noite de sexta-feira

Ana B. Carvalho

Os serviços de salvamento tiveram de intervir em dois acidentes esta sexta-feira à noite. A primeira operação deu-se por volta 19h30 na CR306 entre Vichten e Grosbous.



Segundo as autoridades, o condutor terá perdido o controlo do carro, desviando-se da estrada e acabando por colidir de frente com uma árvore. O veículo terá sido posteriormente projectado para um prado. De acordo com a polícia, o condutor apesar de ferido, conseguiu sair do seu veículo sozinho. O resultado do teste de alcoolemia foi positivo e a carta de condução foi confiscada no local.

Pouco depois da meia-noite, Niederanven foi palco de outro acidente, na Rua Munsbach, onde um carro colidiu com um camião. O carro ficou preso debaixo do camião e os serviços de emergência tiveram de retirar o condutor, que recebeu os primeiros socorros no local antes de ser levado ao hospital.

A carta de condução foi confiscada ao condutor do automóvel cujo teste de alcoolemia deu positivo.



Homem ameaça três pessoas com faca na capital No local, a patrulha policial intercetou o suspeito violento e apreendeu três bolas de cocaína que o homem tinha em sua posse.

Por volta das duas da manhã, uma patrulha parou um carro na A4 em direcção a Esch, por "conduzir de uma forma suspeita", noticiou o L'essentiel.

Os oficiais verificaram o carro e descobriram que o condutor, que estava sujeito a uma proibição de condução, estava alcoolizado. Quatro outras cartas de condução foram confiscadas a motoristas que tinham bebido demais na sexta-feira à noite em Ettelbruck, Dudelange, Poteau de Kayl e Beggen.

