Acidente de trabalho provoca três feridos graves em Differdange

Dois trabalhadores da construção civil ficaram gravemente feridos ao cair de uma altura de sete metros num estaleiro de obras, em Differdange. O acidente ocorreu esta quarta-feira de manhã, num estaleiro na rua Emile Mark, durante a fase de trabalhos.

Segundo relata a polícia luxemburguesa, os trabalhadores caíram de uma altura de sete metros e sofreram ferimentos graves. Um terceiro trabalhador, que se encontrava na proximidade do acidente, também ficou gravemente ferido. Um quarto sofreu também ferimentos mais ligeiros.

Os feridos foram transportados para o hospital após terem recebido os primeiros socorros no local, acrescentam as autoridades policiais. A Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) já visitou o local para investigar as circunstâncias do acidente.



