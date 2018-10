O espetacular acidente de trânsito com um camião que ocorreu esta madrugada na A31, entre Thionville e Luxemburgo, obrigou ao fecho temporário daquela auto-estrada francesa.

Acidente da A31 provoca engarrafamento no sentido Luxemburgo

Os trabalhos de remoção do camião, que ocupa todas as faixas de rodagem em direção ao Luxemburgo, estão ainda a provocar perturbações no trânsito, afetando milhares de trabalhadores transfronteiriços.

⚠️ Suite à #accident à hauteur du PR 344.8, AUTOROUTE A31 FERMÉE à la circulation dans le sens #Nancy > #Luxembourg. Déviation en place, empruntez la sortie nº43. Circulation dans l’autre sens se fait sur voie lente uniquement. pic.twitter.com/QWguSOvEIC — Pompiers Moselle (@SDIS57) 29 October 2018

As autoridades colocaram no local sinais de desvio, mas mesmo assim os engarrafamentos chegaram também às estradas secundárias.



No sentido contrário, há apenas uma faixa aberta à circulação.



Além do camião, houve também um ligeiro envolvido no acidente, que embateu na traseira do pesado. De acordo com as autoridades, entre os quatro ocupantes do veículo, há um ferido grave.