A via foi encerrada entre Gonderange e Waldhof, onde se deu o acidente que envolveu quatro viaturas. Entre os seis feridos, dois são menores.

Acidente com vários feridos obriga ao encerramento da N11

A via foi encerrada entre Gonderange e Waldhof, onde se deu o acidente que envolveu quatro viaturas. Entre os seis feridos, dois são menores.

Várias pessoas ficaram feridas na sequência de acidente que, segundo as informações iniciais das autoridades, envolveu quatro viaturas na N11, no troço entre Gonderange e Waldhof.

A polícia não especifica o estado dos feridos, mas sabe-se que, no total, seis pessoas, entre elas duas crianças, tiveram de receber assistência médica, tendo sido transferidas para o hospital.

De acordo com as primeiras informações, dois carros viram-se obrigados a travar devido a um engarrafamento momentâneo na direcção de Junglinster na N11. Os outros dois veículos não terão travado a tempo e embateram com violência nos carros da frente.

A N11 foi fechada em ambos os sentidos, naquela zona, a fim de permitir que os feridos fossem devidamente transportados e que a estrada fosse limpa pelos serviços de emergência.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.