Acidente com um ambulância em Esch

Uma colisão entre uma ambulância e um carro ocorreu na sexta-feira à noite em Esch. Um acidente que provocou um ferido grave. Tudo aconteceu cerca das 3h30 da manhã, quando uma ambulância CGDIS que transportava um paciente e um carro colidiram na Rua Jos Fischer em Esch.

Quatro pessoas ficaram feridas no acidente, incluindo três bombeiros. O CGDIS confirma que foi o condutor do carro que ficou gravemente ferido e foi tratado pela ambulância. Nesta fase, as circunstâncias do acidente continuam a ser pouco claras.





