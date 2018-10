Choque entre viaturas registou-se esta manhã em Sandweiler.

Acidente com transporte de presos causa feridos ligeiros

Um acidente entre um veículo e uma carrinha da polícia grã-ducal que transportava presos causou vários feridos ligeiros esta manhã próximo da rotunda de Sandweiler.

De acordo com as autoridades, o acidente registou-se quando o condutor do veículo de uma empresa realizou uma manobra repentina e irregular e a carrinha da polícia não pôde evitar a colisão do lado do passageiro.

Dois agentes policiais ficaram feridos, tal como o condutor do veículo sinistrado, tendo sido todos assistidos no hospital. Os três detidos que eram transportados pela polícia foram conduzidos à enfermaria do centro penitenciário de Schrassig.



