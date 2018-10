O acidente decorreu ao início da noite na A6, na auto-estrada que liga Luxemburgo à Bélgica, e provocou pelo menos um ferido ligeiro.

Acidente com mais de uma dezena de viaturas na A6 provoca o caos

O acidente decorreu ao início da noite na A6, na auto-estrada que liga Luxemburgo à Bélgica, e provocou pelo menos um ferido ligeiro.

Um acidente ao final da tarde na A6, na auto-estrada que liga Luxemburgo à Bélgica, gerou o caos no trânsito. O acidente aconteceu em território belga, perto do Ikea em Arlon, alguns metros após a fronteira com o Luxemburgo, num troço de obras, ao km 185. Segundo a polícia belga, o acidente deu-se quando um camião que circulava em direção ao Luxemburgo se despistou, galgou o separador central e embateu contra as viaturas que circulavam em sentido contrário, em direção a Namur. O choque em cadeia envolveu mais de uma dezena de viaturas, provocando o caos na auto-estrada. Várias viaturas estarão inclusive encarceradas debaixo do camião. Segundo a mesma fonte, há apenas um ferido ligeiro.

A auto-estrada continua bloqueada. Do lado do Luxemburgo, as autoridades estão a desviar o trânsito para Steinfort, através da estrada nacional.

Controlo de tráfego do CITA, à passagem por Steinfort, em direção a Arlon.





