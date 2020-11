A polícia está à procura de testemunhas para reconhecimento dos condutores envolvidos no acidente.

Acidente com dois carros e um ciclista na cidade do Luxemburgo

A polícia está à procura de testemunhas para reconhecimento dos condutores envolvidos no acidente.

Um ciclista ficou ferido num acidente que envolveu dois automóveis. O acidente ocorreu na Route d'Esch perto da saída para o Fundo Nacional de Saúde (CNS), por volta das 11.15 da manhã de sábado.

O condutor de um Audi cinzento vindo de Hollerich pretendia virar à esquerda em direcção ao parque de estacionamento do CNS depois de um carro vindo de Gasperich lhe ter feito sinal para seguir em frente.

No entanto, um ciclista tinha aparentemente perdido esta interacção ao bater no primeiro carro e depois foi atirado contra um terceiro carro que estava a sair do parque de estacionamento do CNS.

A vítima foi levada de ambulância para a CHL.

A polícia lançou um apelo a testemunhas a fim de encontrar o condutor do carro que queria deixar passar o Audi cinzento. Qualquer testemunha é solicitada a contactar a Polícia da Cidade do Luxemburgo, ou ligando para (+352) 244 40 1000 o

