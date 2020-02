A colisão que deixou neste estado a viatura ligeira ocorreu na N17 entre esta localidade, perto de Diekirch e Seltz.

Acidente brutal faz um ferido grave em Bleesbruck

A colisão que deixou neste estado a viatura ligeira ocorreu na N17 entre esta localidade, perto de Diekirch e Seltz.

A viatura ligeira ficou completamente destruída e o seu condutor em estado grave. Esta viatura e um camião colidiram violentamente na N 17 entre Bleesbruck e Seltz, no norte do país, por volta das 15 horas de sexta-feira, dia 14, segundo informou o Corpo de Bombeiros e Salvamento do Grão-Ducado (CGDIS).

A via esteve cortada durante horas e no local estiveram a SAMU e uma ambulância de Ettelbruck, outra de Diekirch e a equipa de socorro do CIS Bettendorf, todas de localidades em redor de Bleesbruck e Seltz.

As autoridades ainda não possuíam ontem dados suficientes para determinar as causas do acidente pelo que o departamento de investigação criminal esteve a trabalhar no local até perto das 18 horas para colher todas as provas possíveis.