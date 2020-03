Esta manhã, ao contrário do habitual, não se registam engarrafamentos nas entradas da cidade do Luxemburgo.

Acessos ao Luxemburgo sem engarrafamentos

Redação Esta manhã, ao contrário do habitual, não se registam engarrafamentos nas entradas da cidade do Luxemburgo.

Habitualmente, numa segunda-feira de manhã, entre as 8h00 e as 8h30, as auto-estradas do Luxemburgo registam grandes engarrafamentos nos acessos à capital. No entanto, esta manhã, um dia depois das novas medidas anunciadas pelo governo, o tráfego é muito menos denso do que o habitual. Assim, mesmo as auto-estradas A3 e A6 não estão congestionadas, o que revela a queda drástica actividade que o Luxemburgo irá sofrer desde o início desta semana: todas as lojas abertas ao público estão fechadas, com algumas excepções, em particular as lojas de produtos alimentares.