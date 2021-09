Na segunda-feira, um recluso do CPL voltou a atear fogo à cela, um cenário que já se tinha verificado em junho e agosto. Ao Contacto, a Administração Penitenciária diz que a investigação ainda está a ocorrer, mas adianta possíveis causas para explicar a repetição destes atos.

Acesso a isqueiros, fósforos e atos de imitação podem explicar incêndios na prisão de Schrassig

Ana TOMÁS

Esta segunda-feira, um recluso provocou um incêndio na sua cela do Centro Penitenciário do Luxemburgo (CPL), em Schrassig. Foi o terceiro episódio do género naquele estabelecimento prisional, desde junho.

Ao Contacto, a Administração Penitenciária (AP) refere que embora se confirme que foi o recluso o responsável pelo atear do fogo, o "processo e as circunstâncias" em que se deu este mais recente incidente na prisão de Schrassig ainda "não são conhecidos".



Apesar de as causas deste episódio, que acontece cerca de um mês e meio depois de um prisioneiro do mesmo estabelecimento ter despoletado um incêndio na respetiva cela, ainda estarem por apurar, algumas circunstâncias, como o acesso a isqueiros, fósforos e até atos de imitação podem explicar a facilidade com que este tipo de situações se tem repetido no espaço de meses, no mesmo estabelecimento prisional.

"Os prisioneiros são livres de fumar nas suas próprias celas. É permitida a utilização de artigos como isqueiros e fósforos. Podem, eventualmente, ser atos de imitação", refere o organismo, à questão colocada, pelo Contacto, sobre o que pode estar na origem desta sucessão de casos de prisioneiros a provocarem incêndios nas suas próprias celas, num espaço de poucos meses.

A última situação tinha ocorrido no dia 11 de agosto. O incêndio foi provocado durante a tarde e foi rapidamente detetado pelos agentes prisionais presentes na secção. Nem o recluso, nem os agentes sofreram ferimentos, tendo sido apenas transferidos para o Hospital de Kirchberg para observação e despistagem de eventuais sequelas. Também o fogo ateado esta segunda-feira à noite não teve consequências graves para o prisioneiro e os agentes que intervieram para controlar o problema. Desfechos diferentes do que ocorreu em junho.

Na madrugada do dia 18 de junho, um recluso do CPL ateou fogo à sua cela, mas o incêndio só foi detetado pelos guardas prisionais cerca das seis da manhã, segundo avançou a Administração Penitenciária em comunicado na altura.

O recluso, de 51 anos, foi transferido com queimaduras graves para o hospital de Metz, em França, onde há uma unidade especializada de queimados, mas acabou por morrer, duas semanas depois, na sequência dos ferimentos.

A Administração Penitenciária adianta ao Contacto que, na sequência dos incêndios ocorridos em junho e agosto, "as medidas de prevenção de incêndios no Centro Prisional do Luxemburgo (CPL) foram avaliadas por peritos do Serviço de Incêndios e Salvamento Grã-Ducal (CGDIS)".

"Atualmente, a Administração Penitenciária (AP) aguarda o relatório que também conterá sugestões para melhorar as medidas de prevenção e proteção. Também houve uma reunião com funcionários da CGDIS, que fornecerá à AP uma lista de equipamento adicional de combate e proteção contra incêndios", assim como a formação necessária para a sua correta utilização, acrescenta o organismo.





