A atribuição de uma habitação social depende de vários critérios de selecção e pode, por vezes, durar muito tempo. O vereador Maurice Bauer, responsável pela pelo Pelouro da Habitação e Acção Social da capital, recordou recentemente esta realidade em entrevista ao Le Quotidien.

Luxemburgo 3 min.

Acesso à habitação social pode significar vários anos de espera

Redação A atribuição de uma habitação social depende de vários critérios de selecção e pode, por vezes, durar muito tempo. O vereador Maurice Bauer, responsável pela pelo Pelouro da Habitação e Acção Social da capital, recordou recentemente esta realidade em entrevista ao Le Quotidien.

A edilidade da cidade do Luxemburgo tem multiplicado esforços para disponibilizar um máximo de habitações sociais no seu território, mas as listas de espera são um problema que está [muito] longe de estar resolvido.

Interrogado sobre o assunto pelo vereador Guy Foetz, do partido déi Lénk, Maurice Bauer (do CSV) fez um esclarecimento "com toda a transparência", na sexta-feira, durante uma reunião do conselho comunal da edilidade da capital.

Mais de 550 pedidos pendentes

Em termos concretos, Guy Foetz queria respostas a três perguntas específicas: Qual o tempo médio necessário para a obtenção de uma habitação social na capital? Se a edilidade presta assistência às pessoas em lista de espera? E se esta mantém um inventário de casas e apartamentos desocupados pertencentes a proprietários privados?

Segundo Bauer, "é muito difícil responder à primeira pergunta, uma vez que a comuna se depara com mais de 550 pedidos pendentes, o que é número enorme. Além disso, estes pedidos reflectem situações muito diferentes e, como resultado, tentamos seleccionar os ficheiros prioritários de acordo com vários critérios."

Com efeito, a composição do agregado familiar requerente, bem como a sua situação financeira e o grau de urgência em relação à necessidade de encontrar um teto são factores tidos em consideração na atribuição de habitação social por parte da edilidade.

"Actualmente, não é possível indicar um período de tempo médio preciso. Mas dado o número de candidaturas, as pessoas em lista de espera podem ter de esperar entre três a quatro anos se os seus pedidos não forem considerados uma prioridade máxima. Os processos são avaliados com muita cautela, de acordo com os critérios em questão", reforçou Maurice Bauer para recordar que a actual coligação comunal DP-CSV "já conseguiu adquirir muitos terrenos porque está empenhada na criação de habitações e por isso também se encontra particularmente envolvida na construção de habitações sociais, prioridade que queremos manter", enfatiza.

Sobre a questão de saber se a edilidade da capital oferece assistência às pessoas em lista de espera, o vereador foi categórico: "Quando uma candidatura é apresentada na comuna é também dirigida a outros organismo como o Fundo de Habitação e outros do setor (SNHBM, AIS e o ASBL Wunnéngshëllef).

Sem inventário de habitações privadas vazias

Os assistentes sociais do Departamento de Habitação devem encaminhar qualquer família em lista de espera que esteja à procura de ajuda urgente para uma determinada organização. No entanto, não existe uma cooperação institucionalizada com a comuna. Além disso, todos os pedidos de habitação social devem ser renovados anualmente para que os responsáveis saibam se o requerente ainda está interessado e também para garantir que ainda não encontrou habitação por qualquer outro meio que não seja através da comuna. Por último, Maurice Bauer recordou que se a situação o exigir devido ao seu carácter de urgência, "é estabelecida a ligação com o gabinete social". "Em geral, a edilidade faz tudo o que está ao seu alcance para ajudar as pessoas necessitadas."

Quanto a saber se a comuna da capital está a fazer um inventário de habitações privadas não habitadas, o vereador responsável pela Habitação e Acção Social foi peremptório: "Não, não fazemos um inventário e, portanto, não temos números devido à protecção de dados pessoais", precisou.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.