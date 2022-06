O regresso dos trabalhadores a casa, ao final do dia, poderá ser ainda mais complicado do que o habitual.

Trânsito

Acesso à A3 em Gasperich fechado a partir desta sexta-feira

Redação Os trabalhos de ampliação do Nó de Gasperich vão levar ao encerramento de um troço da autoestrada A3 entre sexta-feira à noite e segunda-feira de manhã. Será estabelecida uma rota de desvio entre a rotunda Gluck e o entroncamento de Hesperange.

Os trabalhos estão previstos para o fim de semana, mas espera-se que causem alguma perturbação ao tráfego rodoviário já a partir do final do dia de sexta-feira, altura em que as pessoas saem do trabalho.

A Administração das Pontes e Estradas anunciou que a referida secção da A3 estará fechada de sexta-feira à noite a segunda-feira de manhã em ambas as direções.

O troço da autoestrada será encerrado por volta das 21h, mas "devido à instalação do estaleiro de construção, as perturbações de trânsito poderão acontecer a partir das 19h", sublinha o organismo.

Rota de desvio que vai ser estabelecida durante o encerramento da A3 no fim de semana Foto: Administração das Pontes e Estradas

O regresso dos trabalhadores, especialmente os transfronteiriços, às suas casas pode, portanto, ser ainda mais complicado do que o habitual. O bloqueio será levantado na segunda-feira, 20 de junho, por volta das 5h da manhã.

Será criada uma rota de desvio através do bairro da Cloche d'Or, através das avenidas Kockelscheuer e F.W. Raiffeisen.

Recorde-se que, também na A3, têm sido realizados trabalhos de longa duração, que começaram em março e vão decorrer nos próximos cinco anos, entre os nós de Gasperich e Berchem, resultando na neutralização da terceira faixa em ambas as direções.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

