Acabou o bom tempo. Fortes rajadas de vento esperadas este domingo

O país está em alerta amarelo das 18h às 22h. "As rajadas podem atingir localmente entre 65 e 75 km/h. "O perigo é potencial".

Depois de uma semana de outono, o Luxemburgo prepara-se para mais um sobressalto meteorológico, com o Meteolux a colocar todo o país em alerta amarelo, entre as 18h e as 22h, por causa dos ventos fortes que também se vão fazer sentir nos países vizinhos.

"O perigo é potencial", alerta o instituto de meteorologia. "As rajadas podem atingir localmente entre 65 e 75 km/h", "especialmente em áreas expostas".

A chuva também está de volta, apesar de começar a dissipar-se com o cair da noite. Nas fronteiras, prevê-se o mesmo cenário. Na Bélgica, o país será colocado em alerta amarelo a partir das 11 horas da manhã.

O mesmo vale para os gauleses. O MétéoFrance, espera um vento bastante forte da tarde, com rajadas a atingir 60 a 70 km/h do estuário da Gironda até as Ardenas, e localmente 80 a 90 km/h sobre os Hauts de France. Estas rajadas excedem 100 km/h no Pointe Finistère e no departamento da Manche.

