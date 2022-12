O orçamento para manter a iniciativa a funcionar é de 1,8 milhões de euros.

Solidariedade social

'Ação Inverno' já proporcionou 5.900 dormidas a pessoas sem-abrigo

Susy MARTINS

Em mês e meio, a ‘Ação Inverno’ permitiu 5.900 dormidas e proporcionou mais de 15.000 refeições a pessoas sem-abrigo. Estes números foram revelados pela associação Dräieck, que juntamente com a Caritas e a Cruz Vermelha, tem gerido esta ação.



O orçamento para manter a iniciativa a funcionar é de 1,8 milhões de euros. As estruturas temporárias de acolhimento encontram-se junto ao aeroporto do Findel.

Ao abrigo do projeto, criado em 2012, as pessoas sem-abrigo podem ter acesso a refeições quentes, duche, acompanhamento médico e estadia durante a noite.

A iniciativa dura até 15 de abril do próximo ano e pretende evitar que quem não tem domicílio fixo seja vítima de hipotermia durante o inverno. Ao todo, as instalações dispõem de 250 camas, das quais 18 para mulheres. No entanto, em média, apenas 160 camas estão ocupadas.

