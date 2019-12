Quem vive nas ruas do Grão-Ducado pode ter uma cama, comida e banho quente no edifício a estrear no Findel. Há dormitórios para famílias.

'Ação inverno'. Centro de noite para 250 sem-abrigo abre a estrear

No ano passado morreram 18 sem-abrigo nas ruas do Luxemburgo vítimas do inverno gelado.

Para combater estas mortes e oferecer um teto e uma noite quente a quem vive nas ruas durante os meses frios foi inaugurado este domingo, dia 1, um centro de acolhimento para sem-abrigo, totalmente novo, com 250 camas na cidade do aeroporto, no Findel.

Photo: Lex Kleren

O novo centro de pernoita fica situado em frente à futura cidade da polícia e custou ao governo 6,5 milhões de euros, segundo noticia a edição francesa do Wort.

A sua estreia deu início à ‘Ação Inverno’ que vai de 1 de dezembro a 31 de março.

As antigas instalações provisórias tinham capacidade para acolher 180 pessoas e nunca estiveram lotadas, segundo recordou ao Wort a ministra da Família, Corinne Cahen.

Banho quente e pequeno-almoço

Contudo, por lá passaram um total de 773 pessoas, no inverno passado. Um número que os responsáveis sabem que está longe de refletir a realidade do país.

Para a ministra, o novo centro com as suas 250 camas “possui espaço suficiente para se mais pessoas tiverem necessidade” de ali pernoitar.

Dormitórios para famílias

Este espaço acolhe pessoas singulares ou famílias, possuindo 12 dormitórios, em cada podem ficar entre 10 a 35 pessoas. Dois dormitórios são destinados a mulheres e quatro a famílias, indicou ao Wort francês Stéphanie Servillo, responsável pela recepção de emergência da Caritas.

E há uma novidade: Os sem-abrigo que tiverem animais podem levar o seu bicho a pernoitar consigo. O animal ficará a dormir numa gaiola portável, ao lado do dono.

