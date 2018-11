Ação de angariação de fundos. A cadeia de supermercados Delhaize no Luxemburgo recolhe donativos a favor das mercearias sociais do país, durante as próximas três semanas. Trata-se da nona edição da ação “Buttek”.

Ação de solidariedade “Buttek” regressa aos supermercados

Ação de angariação de fundos. A cadeia de supermercados Delhaize no Luxemburgo recolhe donativos a favor das mercearias sociais do país, durante as próximas três semanas. Trata-se da nona edição da ação “Buttek”.

Na prática, os clientes do Delhaize podem comprar vales de oferta de refeições, valor de 1,50 euros, 3 euros, 6 euros ou 12 euros.

Os vales para pequenos-almoços ou para refeições quentes serão depois oferecidos à Caritas e à Cruz Vermelha, que geram as mercearias sociais. Os clientes do supermercado têm, assim, a possibilidade de oferecer uma refeição às famílias carenciadas.

No ano passado foram angariados mais 86 mil euros, o equivalente a 28 600 refeições. Atualmente, há 12 mercearias sociais espalhadas por todo país.

A campanha arrancou esta quinta-feira e termina a 9 de dezembro.

Manuela Pereira



Foto: Anouk Antony