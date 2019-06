As baixas médicas tiveram, no ano passado, um custo direto de 696 milhões nos bolsos dos patrões e da segurança social.

Absentismo laboral em alta no Luxemburgo

A taxa de baixas médicas aumentou de 3,6%, em 2017, para 3,8%, em 2018, segundo dados do relatório anual da Inspeção Geral da Segurança Social, divulgados esta tarde.

Este aumento é justificado pelo crescimento tanto da taxa de baixas de longa duração (superior a três semanas) como da taxa de curta duração.

As doenças ligadas às articulações e aos ossos representam os principais motivos das baixas médicas, com 16,5%. Entre as baixas de longa duração, os transtornos mentais e comportamentais representam a principal causa (16,4%), enquanto as doenças infecciosas, como gripe ou gastroenterite, são as mais comuns entre as baixas de curta duração (14%).

Por outro lado, o custo direto das baixas, partilhado pelos patrões e pela Segurança Social, aumentou de 619 milhões de euros em 2017 para os 696 milhões, em 2018.