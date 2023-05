Segundo o Meteolux, choveu mais 21% no mês passado do que a média da última década (entre 1991 e 2020).

Meteorologia

"Abril, águas mil". Mês foi frio e chuvoso

Susy MARTINS Segundo o Meteolux, choveu mais 21% no mês passado do que a média da última década (entre 1991 e 2020).

Um ditado popular que este ano ilustra bem o tempo que se fez sentir no passado mês de abril, no Luxemburgo.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Meteolux, choveu mais 21% em abril do que a média da última década (entre 1991 e 2020). Além de chuvoso, abril foi também frio.

Os termómetros apontaram em média 8 graus, ou seja, menos 1,6 graus do que na média nos anos anteriores. Mas não foi o abril mais frio que o Grão-Ducado registou. Esse recorde pertence a abril de 1986, ano que o paías registou uma média de 5,1 graus.

O Luxemburgo registou ainda no mês passado três dias com temperaturas negativas, sendo que o dia mais frio foi 4 de abril, com 3,3 graus abaixo de zero.

Em contrapartida, no dia mais quente do mês passado, dia 28, os termómetros subiram aos 19,2 graus.



