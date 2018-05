Abril: 147 ganham estatuto de refugiado

O Conselho de Imprensa condenou as buscas policiais efetuadas ontem na estação de rádio 100,7, no âmbito do chamado caso "Chamberleaks". As buscas acontecem dois meses depois de aquela rádio luxemburguesa ter denunciado falhas de segurança no site da Câmara dos Deputados, que permitiam aceder a documentos confidenciais.