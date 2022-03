E pede uma vez mais a reavaliação dos valores do abono de família na ordem dos 20€ mensais por filho.

Abono de família. LCGB exige mudança na lei para acabar com discriminação dos trabalhadores transfronteiriços

"O Ministro da Família deve rever a legislação sobre abonos de família para acabar com a discriminação dos trabalhadores transfronteiriços introduzida em 2016 e evitar uma deterioração do sistema para todos os beneficiários atuais", defnede a LCGB . E pede uma vez mais a reavaliação dos valores do abono de família na ordem dos 20€ mensais por filho.

A razão da mudança

O Luxemburgo "não pode recusar o pagamento de um abono de família ao filho do cônjuge de um trabalhador transfronteiriço sem relação de pai e filho", foi esta a sentença proferida em abril de 2020 pelo o Tribunal de Justiça da União Europeia que atacou o Estado de Luxemburgo após uma disputa entre um trabalhador transfronteiriço e o Fundo para o Futuro da Criança (Zukunftskeess), recorda a RTL.

Como o trabalhador transfronteiriço não recebia abono de família para o filho da sua companheira que, no entanto, vivia sconigo, o Ministério da Família planeou um novo projeto de lei para que o direito das prestações familiares ao filho fosse alocado ao pai ou à mãe.



Para o Conselho de Estado, o projeto não resolve o problema, até porque há crianças que vivem no Luxemburgo, mas cujos pais são funcionários públicos europeus, trabalham no estrangeiro ou ainda são estudantes. Ou casos em que é outra pessoa que cuida do menor (avós e sogros, por exemplo).

“A reforma do abono de família de 2016 tem sido repetidamente criticada pela LCGB. Apesar da reintrodução da indexação do abono de família, a perda de valor de 25% não foi recuperada”, disse ainda o sindicato, citado pela RTL.





