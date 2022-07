Para a ASTI, CLAE e Cefis trata-se de um "verdadeiro passo em frente para a democracia luxemburguesa".

Eleições

Abolida cláusula de cinco anos para voto de estrangeiros nas comunais

Henrique DE BURGO Para a ASTI, CLAE e Cefis trata-se de um "verdadeiro passo em frente para a democracia luxemburguesa".

A Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI), o Comité de Ligação das Associações de Estrangeiros (CLAE) e o Centro de Estudos e Formações Interculturais e Socais (Cefis) saúdam a retirada da cláusula de cincos anos de residência que impedia o voto de estrangeiros nas eleições comunais.

Os três organismos ASTI, CEFIS e CLAE referem num comunicado conjunto que estão "satisfeitos" com a recente votação da Câmara dos Deputados, que aboliu a cláusula de residência de cinco anos para se poder votar nas comunais e alargou o período de inscrição dos estrangeiros nos cadernos eleitorais (limite até 55 dias antes das eleições comunais, em vez dos anteriores 87 dias).

Estas alterações à lei eram reivindicadas há muito tempo pelo mundo associativo que representa os imigrantes e, segundo os três organismos, trata-se de um "verdadeiro passo em frente para a democracia luxemburguesa".

O Luxemburgo era até agora o único país do bloco europeu que tinha esta discriminação no direito de voto dos cidadãos da União Europeia, impondo um limite de residência. Os cidadãos de países fora da Europa também podem votar sem a cláusula de residência.

Para haver uma maior participação no voto, a ASTI, o CLAE e o Cefis desafiam agora as associações, as comunas e os partidos políticos a mobilizar os estrangeiros para a votação.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.