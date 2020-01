Até agora, as autoridades contavam que os trabalhos começassem em 2020 e que os primeiros pacientes fossem admitidos em 2025. Mas agora o prazo foi adiado.

Abertura do hospital Esch-sur-Alzette foi adiada para 2026

A data de entrada em funcionamento do futuro hospital Esch-sur-Alzette foi adiada para 2026, anunciou o ministro da Saúde Étienne Schneider.

Este é um projecto que está em plano há vários anos, mas ainda está muito longe de se concretizar. Até agora, as autoridades contavam que os trabalhos começassem em 2020 e que os primeiros pacientes fossem admitidos em 2025. Mas agora o prazo foi adiado. "O início dos trabalhos de escavação está previsto para o primeiro semestre de 2021", e a entrega da obra "está prevista para meados de 2026", disse sexta-feira, Étienne Schneider (LSAP), ministro da Saúde, em resposta a uma pergunta do deputado Mars Di Bartolomeo (LSAP).

O governante apresentou algumas razões para o adiamento do prazo: "É verdade que o projecto Südspidol sofreu algum atraso, em particular devido à introdução de certos requisitos técnicos durante a fase de planeamento". O ministro de menciona também "a adaptação à nova lei hospitalar de 8 de Março de 2018". O projecto tinha sido avançado em Setembro passado, quando o município de Esch-sur-Alzette emitiu a licença de construção. O Estado ainda pretende pagar 433,5 milhões de euros dos 542 milhões de euros do custo do projecto, com a diferença a ser suportada pelo CNS. A instalação reunirá os serviços actualmente espalhados por Dudelange, Niederkorn e Esch-sur-Alzette.