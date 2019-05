A inauguração estava prevista para 15 de maio.

Abertura do centro comercial Cloche d'Or está atrasada

Afinal o centro comercial da Cloche d'Or não vai abrir na próxima semana, como estava previsto, a 15 de maio. De acordo com a edição francesa do Wort, que cita fonte oficial do grupo Becca, a abertura está marcada para 28 de maio.



Em causa estão testes à climatização, que vão demorar mais tempo do que o previsto.



A nova grande superfície no Luxemburgo terá 75 mil metros quadrados e 140 lojas. No passado dia 7 de maio, decorreu uma jornada de recrutamento com o objetivo de recrutar trabalhadores. Quase 1.400 apresentaram as suas candidaturas e 91 foram contratadas para 35 lojas.