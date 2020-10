O ministro das Classes Médias considera que os argumentos da Horesca são pertinentes. Mesmo assim, diz que é preciso tempo para avaliar a situação.

Abertura até à 1h. Ministro diz que argumentos da Horesca são "pertinentes"

Diana ALVES O ministro das Classes Médias, Lex Delles, considera que os argumentos da Horesca, que esta semana reivindicou que restaurantes e cafés possam estar abertos até à 1h, são pertinentes. Mesmo assim, diz que é preciso tempo para avaliar a situação.

Citado pelo Paperjam, o ministro disse compreender a posição da federação que representa restaurantes e cafés, atualmente obrigados a fechar as portas até à meia-noite devido às medidas sanitárias em vigor. Lex Delles reconhece que uma hora suplementar de funcionamento dá a possibilidade de espaçar as reservas ao longo da noite e, dessa forma, melhorar o respeito pelo distanciamento de segurança entre pessoas.

O ministro dá também razão ao setor no que toca à questão das esplanadas: com a descida das temperaturas, as esplanadas começam a fechar, diminuindo o número de mesas que os estabelecimentos podem servir. Embora compreenda os argumentos da federação, Delles explica ao Paperjam que, neste momento, a prudência está acima de tudo. "Estamos em tempos de crise", frisa o ministro, acrescentando que é preciso tempo para ver e analisar os impactos desta fase de rentrée. Só depois disso é que o Governo tomará uma decisão.

O ministro adiantou ainda à revista que o seu ministério está em contacto permanente com o da Saúde, e que é necessário analisar o possível impacto de uma abertura até à 1h. A Horesca reivindicou na segunda-feira que cafés e restaurantes possam estar abertos até à 1h da madrugada, argumentando que essa hora suplementar permitiria espaçar melhor os clientes no interior dos estabelecimentos, começar a organizar jantares de passagem de ano e, até, atender mais pessoas. Cenários que, segundo a Horesca, seriam uma "lufada de ar fresco" para um dos setores duramente atingidos pela crise atual.

